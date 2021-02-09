Ограничение движения ввели на одной из трасс ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО сообщили о введении ограничения на одной из республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

«По информации ВКОФ ТОО «Казахавтодор», 8 февраля, с 21:20, в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег с дождем) вводится временное ограничение для движения грузового и маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Омск – Майкапчагай», - говорится в сообщении.

Движение закрыто на 756-906 км трассы, от города Семей до села Калбатау.