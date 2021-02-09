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    07:25, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничение движения ввели на одной из трасс ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО сообщили о введении ограничения на одной из республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

    «По информации ВКОФ ТОО «Казахавтодор», 8 февраля, с 21:20, в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег с дождем) вводится временное ограничение для движения грузового и маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Омск – Майкапчагай», - говорится в сообщении.

    Движение закрыто на 756-906 км трассы, от города Семей до села Калбатау.


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