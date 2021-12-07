Ограничение движения введено на трассах Восточно-Казахстанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта с прицепом и полуприцепом на трассах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
«7 декабря в 20:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, гололед) введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта с прицепом и полуприцепом на следующих автомобильных дорогах:
-А/д «Усть - Каменогорск-Риддер-граница РФ» 15-105 км (Белаусовка-Риддер)
-А/д «Усть - Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» 15-102 км (Глубокое-Шемонаиха)
105-123 км (Шемонаиха-гр. РФ )
- «Усть-Каменогорск-Семей» 10-198 км (Герсимовка-Семей)», - говорится в сообщении МИИР РК.
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