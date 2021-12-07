+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ограничение движения введено на трассах Восточно-Казахстанской области

7 Декабря 2021 21:38
Поделиться:
Ограничение движения введено на трассах Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта с прицепом и полуприцепом на трассах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Мебельная промышленность Казахстана растёт опережающими темпами Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане

«7 декабря в 20:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, гололед) введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта с прицепом и полуприцепом на следующих автомобильных дорогах:

-А/д «Усть - Каменогорск-Риддер-граница РФ» 15-105 км (Белаусовка-Риддер)

-А/д «Усть - Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» 15-102 км (Глубокое-Шемонаиха)

105-123 км (Шемонаиха-гр. РФ )

- «Усть-Каменогорск-Семей» 10-198 км (Герсимовка-Семей)», - говорится в сообщении МИИР РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Дороги   #МИИР РК  
Поделиться:
Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Мебельная промышленность Казахстана растёт опережающими темпами
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Популярное
1 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
2 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
3 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
4 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
5 Ситуацию вокруг мобильных переводов прокомментировал Кайрат Келимбетов
6 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Читайте также
280 тонн сена горит в Восточно-Казахстанской области
Школьники Семея остались учиться дома из-за гололеда
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Ситуацию вокруг мобильных переводов прокомментировал Кайрат Келимбетов
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив