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вчера 22:04
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Ограничение движения введено на одной из трасс Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе «Екатеринбург-Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
«17 ноября в 18:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1847 участок села Жумабек - город Балхаш (участок на реконструкции ТОО «СП КазГерСтрой» и «СITIC Cоnstraction»)», - сообщили в пресс-службе министерства.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана.
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