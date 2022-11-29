Ограничение движения для всех видов транспорта снято на трассах Абайской области

29 Ноября 2022, 08:31

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Акимат Абайской области сообщил о снятии ограничения движения для транспорта по всем участкам дорог областного, республиканского и международного значения на территории области, введенного ранее из-за погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«С 8-ми утра в связи с улучшением погодных условий открывается движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом, легковых автомобилей, пассажирских автобусов по всем участкам автомобильных дорог областного значения. Снимается ограничение движения для автотранспорта с дизельными двигателями и пассажирского автотранспорта по всем участкам автодорог республиканского и международного значения области Абай», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.