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Ограничение движения для всех видов транспорта снято на трассах Абайской области

29 Ноября 2022, 08:31
Ограничение движения для всех видов транспорта снято на трассах Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Акимат Абайской области сообщил о снятии ограничения движения для транспорта по всем участкам дорог областного, республиканского и международного значения на территории области, введенного ранее из-за погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«С 8-ми утра в связи с улучшением погодных условий открывается движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом, легковых автомобилей, пассажирских автобусов по всем участкам автомобильных дорог областного значения. Снимается ограничение движения для автотранспорта с дизельными двигателями и пассажирского автотранспорта по всем участкам автодорог республиканского и международного значения области Абай», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.


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