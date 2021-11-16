+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -4 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ограничение движения для транспорта ввели на одной из дорог ВКО

16 Ноября 2021 03:14
Поделиться:
Ограничение движения для транспорта ввели на одной из дорог ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения введено на автодороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха – граница РФ» в связи с погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Новости по теме
Заморозки и усиление ветра ожидаются в большинстве городов Казахстана 16 ноября
Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома

По сообщению ведомства, в Восточно-Казахстанской области 15 ноября с 19:40 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, угроза безопасности дорожного движения) на автодороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха – граница РФ» введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта:

1.на участке км 15-102 (пов. село Глубокое – село Шемонайха)

2. на участке км 105-123 (село Шемонайха – граница РФ)

Напомним, штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МИИР РК  
Поделиться:
Новости по теме
Заморозки и усиление ветра ожидаются в большинстве городов Казахстана 16 ноября
Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Как казахстанцам продать или купить авто не выходя из дома
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
3 В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
4 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
5 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
6 Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана
10 сейсмодатчиков установят до конца  года в ВКО
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив