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Ограничение движения для транспорта ввели на одной из дорог ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения введено на автодороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха – граница РФ» в связи с погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
По сообщению ведомства, в Восточно-Казахстанской области 15 ноября с 19:40 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, угроза безопасности дорожного движения) на автодороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха – граница РФ» введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта:
1.на участке км 15-102 (пов. село Глубокое – село Шемонайха)
2. на участке км 105-123 (село Шемонайха – граница РФ)
Напомним, штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана.
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