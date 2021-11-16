Ограничение движения для транспорта ввели на одной из дорог ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения введено на автодороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха – граница РФ» в связи с погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По сообщению ведомства, в Восточно-Казахстанской области 15 ноября с 19:40 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, угроза безопасности дорожного движения) на автодороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха – граница РФ» введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта:

1.на участке км 15-102 (пов. село Глубокое – село Шемонайха)

2. на участке км 105-123 (село Шемонайха – граница РФ)

Напомним, штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана.