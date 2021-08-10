Ограбление женщины попало на видео в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали подозреваемого в ограблении 45-летней женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау мужчина, ударив 45-летнюю женщину, выхватил у потерпевшей сумку и разбил ее мобильный телефон. В сумке находилось 60 тысяч тенге. Полиция в ходе расследования установила, что женщина и подозреваемый были незнакомы и совместно наняли такси из микрорайона Привокзальный в микрорайон Нурсая. Заметив наличие денег в сумке, мужчина и пошёл на преступление, которое попало на камеру видеонаблюдения. По горячим следам личность грабителя, а ему 26 лет, установили. Он задержан», - сообщили в пресс-службе ДП области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2, п. 1 ст. 191 Уголовного кодекса РК.