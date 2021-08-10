+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ограбление женщины попало на видео в Атырау

10 Августа 2021 21:23
Поделиться:
Ограбление женщины попало на видео в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали подозреваемого в ограблении 45-летней женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких
Какие нарушения фиксирует «Сергек» Сильный пожар произошел в Алматы В Глубоковском районе ВКО поэтапно решается проблема с подачей воды

«В Атырау мужчина, ударив 45-летнюю женщину, выхватил у потерпевшей сумку и разбил ее мобильный телефон. В сумке находилось 60 тысяч тенге. Полиция в ходе расследования установила, что женщина и подозреваемый были незнакомы и совместно наняли такси из микрорайона Привокзальный в микрорайон Нурсая. Заметив наличие денег в сумке, мужчина и пошёл на преступление, которое попало на камеру видеонаблюдения. По горячим следам личность грабителя, а ему 26 лет, установили. Он задержан», - сообщили в пресс-службе ДП области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2, п. 1 ст. 191 Уголовного кодекса РК.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Атырауские врачи вылечили пациентку с 96% поражением легких
Какие нарушения фиксирует «Сергек»
Сильный пожар произошел в Алматы
В Глубоковском районе ВКО поэтапно решается проблема с подачей воды
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
3 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
4 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
5 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
6 На трое суток арестовали нарушителей карантина в Караганде
Читайте также
Новый антирекорд по заболевшим Covid-19 в Атырауской области
В Атырауской области растёт число тяжело болеющих COVID-19
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
На трое суток арестовали нарушителей карантина в Караганде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив