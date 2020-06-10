Ограбление туристов раскрыто по горячим следам в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области по горячим следам раскрыли ограбление туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 июня в дежурную часть Шелекского отдела полиции Енбекшиказахского районного управления полиции обратились два жителя города Алматы 47 и 20-летнего возраста, с заявлением о том, что они, как путешественники интернет сообщества, на своих велосипедах направлялись в Чарынский каньон полюбоваться его красотами, но на 76 километре автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал» у поселка Казахстан, подверглись нападению двух неизвестных мужчин, которые открыто с применением насилия похитили у одного более 13 тысяч тенге и избили второго, травмировав колено. Из-за полученной травмы путешествие прервано. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.191 ч.2 п.1,3 УК РК.

Сыщики незамедлительно приступили к поиску и в результате организованной работы установили и задержали двух подозреваемых жителей села Байдибек Би 27 и 30-летнего возраста, которые после предъявления доказательств, признались в совершении преступления. На основании ст. 128 УПК РК они водворены в изолятор временного содержания.

«Досудебное расследование поручено опытному следователю Шелекского отдела полиции, который в течение суток произвел все следственные действия с назначением экспертиз. Задержанным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», – отметил заместитель начальника Шелекского ОП Енбекшиказахского РУП Дидар Базарбаев.

Автомашина Ваз 21014, на которой передвигались подозреваемые, как вспомогательное средство совершения преступления, арестована и водворена на спецстоянку до решения суда, материалы дела будут направлены в суд.