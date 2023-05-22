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Ограбление инсценировал семейчанин после проигрыша в букмекерской конторе

22 Мая 2023, 15:40
Ограбление инсценировал семейчанин после проигрыша в букмекерской конторе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Преступными действиями мужчина причинил ДП области Абай материальный ущерб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Проиграв 30 000 тенге на ставках в букмекерской конторе, которые предназначались для оплаты кредита и во избежание ссоры с супругой, мужчина инсценировал разбойное нападение, нанеся себе ножевые ранения.

Придя домой, он сообщил супруге о нападении, после чего гражданка сообщила о случившемся в полицию. На основании поданного заявления были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Своим ложным доносом осужденный Р. дестабилизировал работу полиции, органы следствия затратили силы и средства на раскрытие несовершенного преступления. В результате ДП области Абай был причинен материальный ущерб в размере 10 233 тенге.


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