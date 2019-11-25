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вчера 13:15
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Ограблена крупнейшая сокровищница Европы
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В немецком Дрездене полиция расследует масштабное ограбление музея «Зеленый свод», где хранится всемирно известная коллекция драгоценностей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщает издание, воры проникли в музей через окно в понедельник утром. После ограбления преступники скрылись на автомобиле.
Были украдены по меньшей мере три «бесценных» ювелирных набора XVIII века.
Электроснабжение музея было отключено из-за произошедшего неподалеку пожара, который стал причиной отключения от электричества целого района.
Возможная связь между этими двумя инцидентами расследуется.
Несмотря на отключение электричества, двух грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения. Тем не менее, в полиции считают, что преступников могло быть больше.
Поиски злоумышленников продолжаются. Правоохранители досматривают автомобили на дорогах.
Музей «Зеленый свод», как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе.
Здесь выставлены около 3 тыс. ювелирный украшений из золота, серебра, драгоценных камней, произведения искусства из слоновой кости и другие шедевры.
Здание музея было повреждено во время Второй мировой войны, но впоследствии было отремонтировано.
С момента своего открытия в сентябре 2006 года коллекция была одним из самых популярных туристических достопримечательностей Дрездена.
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