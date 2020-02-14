Ограблен автомобиль в столице: водителю нанесли миллионный ущерб
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице РК ограблен автомобиль. Владелец автомобиля понес ущерб на более чем 1,2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.
«С заявлением о краже обратился житель столицы. По словам потерпевшего, неизвестный, разбив боковое стекло его автомобиля марки Lexus RX 300, проник в салон и украл мужскую сумочку Louis Vuitton, в которой находились портмоне с 50 тыс. тенге, документы и личные вещи», - сообщили в пресс-службе департамента.
Согласно информации, ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 1 млн 207 тыс. тенге.
«Оперативным сотрудникам управления полиции района «Алматы» удалось выйти на след подозреваемого через несколько часов и задержать его по месту проживания. Полицейские установили, что задержанный, находясь на автостоянке, заметил, как водитель припаркованного рядом автомобиля Lexus RX 300 оставляет на заднем сидении своей машины сумку и вещи. Дождавшись, когда он уйдет, злоумышленник разбил стекло боковой двери, совершил кражу и скрылся с места преступления», - рассказали в департаменте.
В настоящее время задержанный дал признательные показания в совершении кражи. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).
Устанавливается причастность задержанного лица к ранее совершенным аналогичным преступлениям.
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