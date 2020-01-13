Ограбивших АЗС задержали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ограбивших АЗС задержали с помощью камер видеонаблюдения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Разбойное нападение на АЗС, расположенную в областном центре по улице С.Датова, было совершено 9 января в 05:40 утра. Двое мужчин, угрожая оператору, забрали из кассы и сейфа деньги в сумме 268 тысяч тенге. Для расследования ограбления была создана оперативная группа. Следователи просмотрели записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Они и помогли вычислить и задержать грабителей. Ими оказались двое - житель Жылыойского района 1994 года рождения и житель Атырау 1995 года рождения. В отношении них санкционирован арест», - рассказали в пресс-службе ДП области.
Как добавили в ведомстве, в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 2 УК РК.
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