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Ограбивших АЗС задержали в Атырау

13 Января 2020 20:36
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Ограбивших АЗС задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ограбивших АЗС задержали с помощью камер видеонаблюдения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Разбойное нападение на АЗС, расположенную в областном центре по улице С.Датова, было совершено 9 января в 05:40 утра. Двое мужчин, угрожая оператору, забрали из кассы и сейфа деньги в сумме 268 тысяч тенге. Для расследования ограбления была создана оперативная группа. Следователи просмотрели записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Они и помогли вычислить и задержать грабителей. Ими оказались двое - житель Жылыойского района 1994 года рождения и житель Атырау 1995 года рождения. В отношении них санкционирован арест», - рассказали в пресс-службе ДП области.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 2 УК РК.

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Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

А. Соколов

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