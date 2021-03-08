Ограбившего стоматологию мужчину задержали в Актау
В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что сообщение о разбойном нападении в стоматологической клинике поступило на пульт дежурного «102» 6 марта в 16:00.
«Мужчина, угрожая ножом кассиру клиники, открыто похитил денежные средства в размере 200 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми инспекторами и сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 30-летний ранее судимый местный житель. Преступление удалось раскрыть в течение 30 минут», - заявили в ведомстве.
Мужчина признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.
«По факту разбоя проводится досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания управления полиции Актау», - отметили в полиции.
Напомним, вчера вооружённый ножом мужчина забрал 200 тысяч тенге из кассы стоматологии в 11 микрорайоне. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения.