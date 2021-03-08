Ограбившего стоматологию мужчину задержали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в ограблении стоматологии задержан и находится в изоляторе временного содержания управления полиции Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что сообщение о разбойном нападении в стоматологической клинике поступило на пульт дежурного «102» 6 марта в 16:00.

«Мужчина, угрожая ножом кассиру клиники, открыто похитил денежные средства в размере 200 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми инспекторами и сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 30-летний ранее судимый местный житель. Преступление удалось раскрыть в течение 30 минут», - заявили в ведомстве.

Мужчина признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.

«По факту разбоя проводится досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания управления полиции Актау», - отметили в полиции.





Напомним, вчера вооружённый ножом мужчина забрал 200 тысяч тенге из кассы стоматологии в 11 микрорайоне. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения.