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    20:17, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Ограбившего микрокредитную организацию задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейские задержали подозреваемого в ограблении под угрозой применения ножа кассира микрокредитной организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт «102» поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрокредитной организации, расположенного в мкр. Привокзальный. Злоумышленник, угрожая кассиру ножом, похитил денежные средства и скрылся. Сотрудники криминальный полиции ДП области и управления полиции города Атырау в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Кульсары Жылыойского района. Мужчина заранее продумывал план действий, зная о том, что помещение не оснащено системой видеонаблюдения и охраной», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

    По этому делу ведется досудебное следствие по ч. 1 ст. 192 УК РК городским отделом полиции №2. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разгашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Правоохранительные органы
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