Ограбившего 15-летнего мальчика задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан мужчина, который ограбил 15-летнего мальчика, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДП области, мужчина, заметив деньги в руках несовершеннолетнего, ограбил его и скрылся в неизвестном направлении. В результате потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 38.000 тенге. Но, что не менее важно, ребёнок получил психологическую травму. Инцидент произошел в момент, когда подросток забирал еду из киоска по продаже продуктов быстрого приготовления.

Отец потерпевшего позвонил на пульт оператора 102 и написал заявление.

По факту было зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлен и задержан 25 - летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, грабеж и кражи. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.