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    16:41, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ограбить микрофинансовую организацию пытался житель Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель столицы пытался ограбить микрофинансовую организацию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

    «В дневное время в медицинской маске 34-летний мужчина пришел в офис МФО под видом клиента. Увидев, что в кабинете находится только кассир, мужчина, требуя деньги, пытался ее задушить. В ходе потасовки девушка смогла нажать на тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся», – пояснили в пресс-службе ведомства.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий были вычислены пути следования подозреваемого. Установлено, что мужчина, после совершения преступления направился на остановку и сел в маршрутный автобус. В общественном транспорте он осуществил платеж через «QR-code», по которому удалось установить его личность. Хотя злоумышленник тщательно скрывал лицо под маской и капюшоном, полицейские выяснили место его жительства, где он и был задержан. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», проверяется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


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    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Астана Происшествия Правоохранительные органы
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