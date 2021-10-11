Ограбить микрофинансовую организацию пытался житель Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель столицы пытался ограбить микрофинансовую организацию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

«В дневное время в медицинской маске 34-летний мужчина пришел в офис МФО под видом клиента. Увидев, что в кабинете находится только кассир, мужчина, требуя деньги, пытался ее задушить. В ходе потасовки девушка смогла нажать на тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся», – пояснили в пресс-службе ведомства.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий были вычислены пути следования подозреваемого. Установлено, что мужчина, после совершения преступления направился на остановку и сел в маршрутный автобус. В общественном транспорте он осуществил платеж через «QR-code», по которому удалось установить его личность. Хотя злоумышленник тщательно скрывал лицо под маской и капюшоном, полицейские выяснили место его жительства, где он и был задержан. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», проверяется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.