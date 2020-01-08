Ограбили предпринимателя и погасили кредиты двое жителей Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Северного отдела Управления полиции города Костаная задержали подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Преступление было совершено 29 декабря 2019 года. В 18:30 на улице Складской двое мужчин в масках применили против предпринимателя слезоточивый газ и похитили деньги из сумки.

«Сумка порвалась, и 3 млн тенге рассыпались по земле. Но подозреваемые забрали 2,5 млн тенге. Потерпевший хранил деньги в автомашине «ЗИЛ». Он не смог точно описать внешность подозреваемых. В Северном отделе полиции была сформирована оперативно-следственная группа во главе с начальником уголовного розыска, капитана Аяна Шаяхметова. В составе группы работали оперативники- капитан Казбек Кайратулы, капитан Куат Темиргалиев, а также капитан Болат Нуртазин и капитан Алибек Кеукенов», – говорится в сообщении полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое подозреваемых, в возрасте 32 и 33 лет, задержаны в городе Тобыл. Часть похищенных денег они потратили на погашение кредитов. Кроме того, они потратили деньги на празднование Нового года.

По данному факту ведется расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.