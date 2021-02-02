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    10:30, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограбил один ломбард и сразу сдал похищенное в другой житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодой грабитель украл в ломбарде золотую цепочку и сразу же заложил ее в другом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, задержанный 20-летний петропавловец уже имеет судимость за имущественное преступление и находился в розыске за совершение кражи. Однако это не помешало ему ограбить ломбард. Там он попросил примерить цепочку весом более 26 граммов и стоимостью свыше 555 тысяч тенге. Как только украшение оказалось у него в руках, сбежал. Его задержали на следующий день у приятеля. Цепочку молодой грабитель успел заложить в другом ломбарде. Полицейские изъяли у него залоговый билет.

    «Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Грабёж». Всего в январе по области зарегистрировали шесть грабежей», — проинформировал начальник управления криминальной полиции Пётр Климов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью
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