Ограбил дом по пути на свидание житель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске задержан мужчина, который шел на свидание к возлюбленной и по пути решил ограбить дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве сообщили, что сотрудниками полиции был задержан 43-летний мужчина, который по дороге к своей возлюбленной решил ограбить частный дом.

«1 сентября, примерно в 00:00 часов, мужчина шёл на свидание и увидел открытую калитку дома, с целью наживы ценных вещей он зашёл в дом. В одной из комнат он увидел женскую сумку, которую взял и вышел из дома. В этот момент за ним выбежала хозяйка, но злоумышленник ударил её попавшим под руку черенком, от удара женщина упала», - сообщили в пресс-службе УП.

Задержанный рассказал, что вместе с сумкой он забежал в один из дворов, где решил посмотреть ее содержимое. Однако ничего ценного в ней не обнаружил. Недолго думая, он выбросил сумку и пошёл дальше, а после его задержали сотрудники полиции.

Начато досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса РК.