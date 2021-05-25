Огнестрельные устройства в своём гараже сделал житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – У жителя села Галицкое Успенского района нашли два самодельных предположительно огнестрельных устройства и 38 патронов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 мая в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару» сотрудниками полиции Успенского района из гаража жителя села Галицкое изъяты два самодельных, предположительно огнестрельных устройства, состоящих из металлических трубок с пружинным механизмом. Вместе с ними обнаружены и 38 патронов», – рассказал начальник отдела полиции Успенского района Берик Оралов.

По его словам, задержанный дал признательные показания, рассказав, что изготовил устройства в своём гараже. По этому факту назначена экспертиза, добавили в полиции.

«В целях предупреждения и раскрытия преступлений, совершённых с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, изъятия из незаконного оборота, а также проверки владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения требования законодательства по его сохранности в период с 17 мая по 17 июня на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», - напомнили стражи порядка.