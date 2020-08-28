Огнестрельную ручку изъяли полицейские у жителя Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске полицейские изъяли у местного жителя авторучку, которая оказалось огнестрельным оружием, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники Управления криминальной полиции ДП ВКО изъяли необычное огнестрельное оружие.
В ходе проведения обыска в квартире 34-летнего подозреваемого стражи порядка обнаружили металлическую огнестрельную ручку.
«Согласно заключения эксперта-криминалиста, изъятая металлическая ручка пригодна для производства выстрелов. Является короткоствольным огнестрельным оружием и замаскирована под авторучку, переделана из приспособления для отстрела сигнальных ракет», - отметил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
Незаконное вооружение хранилось в щели между стенами кладовой комнаты. Вместе с необычным оружием полицейские изъяли также газовый пистолет и два ножа.
По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК, то есть незаконное хранение огнестрельного оружия.
Фото: Пресс-служба Департамента полиции ВКО
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