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Огнестрельное оружие изъяли у жителя Усть-Каменогорска

15 Марта 2020 02:20
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Огнестрельное оружие изъяли у жителя Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полиция Усть-Каменогорска изъяла у 29-летнего жителя огнестрельное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В ведомстве сообщили, что указанный факт выявлен сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО. Полицейские изъяли у 29-летнего жителя областного центра огнестрельное оружие модели «ИЖ-К» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Экспертиза показала, что изъятое оружие пригодно для стрельбы. При этом оно самодельное, переделано из гладкоствольного в нарезное и обрезано.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. «Незаконное хранение оружия».


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Орал Ерланулы

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