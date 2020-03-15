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вчера 18:00
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Огнестрельное оружие изъяли у жителя Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полиция Усть-Каменогорска изъяла у 29-летнего жителя огнестрельное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
В ведомстве сообщили, что указанный факт выявлен сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО. Полицейские изъяли у 29-летнего жителя областного центра огнестрельное оружие модели «ИЖ-К» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Экспертиза показала, что изъятое оружие пригодно для стрельбы. При этом оно самодельное, переделано из гладкоствольного в нарезное и обрезано.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. «Незаконное хранение оружия».
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