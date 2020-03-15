Огнестрельное оружие изъяли у жителя Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полиция Усть-Каменогорска изъяла у 29-летнего жителя огнестрельное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что указанный факт выявлен сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО. Полицейские изъяли у 29-летнего жителя областного центра огнестрельное оружие модели «ИЖ-К» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Экспертиза показала, что изъятое оружие пригодно для стрельбы. При этом оно самодельное, переделано из гладкоствольного в нарезное и обрезано.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. «Незаконное хранение оружия».