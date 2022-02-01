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Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области

1 Февраля 2022 01:28
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Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили подозреваемого в незаконном хранении оружия в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники полиции Талгарского района во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» установили подозреваемого, который у себя дома незаконно хранил огнестрельное оружие.

«В ходе розыскных работ во время проверки оперативной информации сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Талгарского района. В ходе санкционированного обыска стражи порядка в огороде частного дома подозреваемого обнаружили гладкоствольное ружье итальянского производства марки F.LLI PIETTA 12-го калибра», – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Со слов задержанного, он не владеет информацией о происхождении указанного оружия, а спрятал ружье его сводный брат, который находится под следствием и арестован сотрудниками полиции ДП Алматы. По факту возбуждено уголовное производство по статье 287 части 3 УК РК.



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#Алматинская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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