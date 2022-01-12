Огнестрельное оружие и бронежилеты изъяты у участников беспорядков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау у участников массовых беспорядков изъято огнестрельное оружие и бронежилет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау полицейские задержали хулиганов, в ходе массовых беспорядков в областном центре применявших насилие к военным и сотрудникам полиции. При этом они завладели средствами защиты. Один из них - житель Атырау 1997 года рождения. Ранее он привлекался к административной ответственности за приобретение психотропных препаратов. Во время обыска в его доме было изъято три бронежилета. А в доме подозреваемого 1991 года рождения, задержанного по делу о массовых беспорядках, изъято огнестрельное оружие. Ведется следствие. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

Как ранее сообщалось, 28 нацгвардейцев пострадали в ходе массовых беспорядков в Атырау.



