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Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты у актюбинцев

25 Января 2022 00:20
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Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты у актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –9 огнестрельных оружий изъято из незаконного оборота у актюбинцев в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамента полиции.

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С 16 января в регионе проводится ОПМ «Правопорядок», усилены и увеличены наряды патрульной полиции. Особое внимание уделяется недопущению преступлений в общественных местах, раскрытию преступлений «по горячим следам» в дежурные сутки, а также выявлению незаконного ношения и хранения запрещенных предметов.

«В период проведения мероприятия сотрудниками отдела полиции обнаружено и изъято 9 огнестрельных оружий, из них 9 оружий изъято из незаконного оборота - это 8 единиц гладкоствольного оружия и одно травматическое. Также всего изъято 10 боеприпасов гладкоствольного оружия, 4 боеприпаса травматического оружия. Изъято более 90 ножей», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В ходе ОПМ выявлено 333 фактов мелкого хулиганства, 345 фактов появления в общественных местах в алкогольном опьянении и 436 факта проживания в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность.


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#Актюбинская область   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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