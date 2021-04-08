«Огненную» жидкость обнаружили в ливневой канализации в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В одном из канализационных люков в Костанае отобрали жидкость, которая воспламеняется. Экологи уже приступили к изучению вопроса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с «огненной» водой, отобранной в канализационном люке в Костанае, распространяется в социальных сетях. На нем специалисты департамента экологии производят сбор жидкости для анализа. Здесь же проверяют жидкость на воспламенение.

В департаменте экологии пока от каких-либо комментариев отказались, отметив лишь, что проведён отбор на всех участках ливневых канализаций и как будут известны результаты, информация будет обнародована.

Известно также, что о сложившейся ситуации оповещены ДЧС и местный акимат.