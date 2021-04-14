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    14:04, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    «Огненную» воду в канализации прокомментировали костанайские экологи

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае стали известны результаты анализов проб воды из ливневой канализации, которая «горела». Результаты озвучили в департаменте экологии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Более недели назад в сети было распространено видео, где экологи производили отбор проб воды из канализационного колодца на проспекте Н. Назарбаева.

    «По результатам аналитического контроля в пробах воды, взятых по улице Назарбаева, установлено высокое содержание нефтепродуктов - 420 мг/дм3»,- сообщили в департаменте экологии.

    На других участках, где были также взяты пробы, концентрация нефтепродуктов была проявлена в небольшом количестве.

    Вопрос взят на контроль ведомства, также департаментом направлены письма в местные исполнительные органы.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что «огненную» жидкость обнаружили в ливневой канализации в Костанае.




    Теги:
    Костанайская область Экология ЖКХ Экономика Происшествия
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