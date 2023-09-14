Огненная ловушка: 8 человек погибли при пожаре в многоэтажке в столице Вьетнама

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате сильного пожара, вспыхнувшего в девятиэтажном жилом доме в столице Вьетнама Ханое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Государственные СМИ сообщили, что около 70 человек были спасены, многие из них были доставлены в больницу.

Отмечается, что пожар, возникший ночью, потушен. Спасательные работы на месте пожара продолжаются.

Власти быстрорастущей столицы заявляют, что многие недавно построенные жилые дома не соответствуют нормам пожарной безопасности. За последние 20 лет население города увеличилось в четыре раза.

Жители рассказали, как услышали громкий взрыв около 23:00 по местному времени, а затем увидели черный дым, поднимающийся по зданию.

Пятнадцать пожарных расчетов поспешили на помощь, но они не смогли приблизиться к горящему многоквартирному дому, поскольку переулок, в котором он находился, был слишком узким.

Этот инцидент лишний раз подчеркивает проблемы обеспечения пожарной безопасности в быстрорастущих городах региона.

Почти ровно год назад 32 человека погибли в результате пожара в караоке-клубе на юге Вьетнама. Посетители оказались в смертельной ловушке, так как окна бара, как оказалось, были замурованы.