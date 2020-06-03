Огнеборцы рассказали подробности пожара со взрывом в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали подробности пожара в строящемся здании в Медеуском районе города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, в городе вспыхнул второй за день пожар. По прибытию пожарных расчетов произошел взрыв газового баллона, горела кровля двухэтажного строящегося здания.
«Незамедлительно были поданы пожарные стволы - на тушение и на защиту рядом строящегося здания. Снята угроза распространения на соседнее здание. Принятыми мерами пожар локализован в 14:14 часов, ликвидирован в 14:23. В тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава, 4 единицы техники. Необходимо отметить, возгорание определила тепловизионная камера ДЧС Алматы, предназначенная для автоматического мониторинга города на появление дыма и огня», - сообщили в департаменте.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проект на стадии внедрения. При фиксации возгорания или дыма, полученные данные передаются в автоматическом режиме в диспетчерскую ДЧС Алматы.
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