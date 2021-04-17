НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы Алматинской области продолжают борьбу с пожарами в Балхашском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огнеборцы Алматинской области продолжают борьбу с пожарами в Аккольском и Жиделинском сельских округах Балхашского района. 16 апреля 2021 года в Желторангинском сельском округе загорания ликвидированы», - отметил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Напомним, что в 25-ти км от села Желторангы Желторангинского сельского округа на ориентировочной площади 45 га горел сухостой и камыш.

Как отметили в МЧС, по состоянию на сегодняшний день загорание сухой травы и камыша происходит в трех очагах: в Аккольском и Жиделинском сельских округах, которые начались с 15 апреля 2021 года. Третий очаг загорания - в Караойском сельском округе вблизи села Карой - начался также 15 апреля.

В тушении загораний в Балхашском районе задействованы 94 человека и 6 единиц техники ДЧС Алматинской области, лесных хозяйств, Казавиалесоохраны и местных исполнительных органов. Площадь загорания устанавливается.

Ежедневно, два раза в сутки, работники Казавиалесоохрана осуществляю аэровизуальные обследования очагов загораний на территории района.

В период с 10 по 15 апреля 2021 года, в результате загораний камыша и сухостоя от огня пострадали крестьянские хозяйства и база отдыха Балхашского района. В 65 км от села Карой Караойского сельского округа, в низовье реки Или, на территории одного из крестьянских хозяйств, огнем было уничтожено 4 гостевых домика, рыбный склад, 2 лодки, 1 мотор на общей площади 400 кв. м. Площадь горения сухой травы устанавливается. Загорание было потушено работниками крестьянского хозяйства. В результате данного пожара получил ожоги лица и рук (10%) рабочий крестьянского хозяйства 1959 года рождения. Состояние средней степени тяжести, госпитализирован в 4-ую городскую больницу города Алматы.

С 12 по 14 апреля 2021 года в Желторангынском сельском округе от огня пострадали 5 крестьянских хозяйств. Огнем уничтожено 2 навеса, 3 временных загона, автомашина УАЗ. Погибли 11 голов лошадей и другой скот, количество которого уточняется. А также в 25-ти километрах от села Жиделы Каройского сельского округа, на территории одной из зон отдыха, огнем уничтожено 3 моторные лодки и навесы под лодки.

Созданной областной комиссией уточняется общая площадь загораний и причиненный материальный ущерб.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период.