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вчера 15:48
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вчера 13:49
Огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района
БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории трёх сельских округов Баянаульского района Павлодарской области из пяти уже потушен, жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
В штабе, который создан по поручению акима Павлодарской области, рассказали о результатах работы по тушению пожара. В трёх сельских округах, где бушевала стихия, к данному моменту справились с огнём, ещё в двух - огонь локализован.
Кроме того, возгорание продолжают тушить и в горной местности Баянаульского национального парка.
«Эти лесостепные пожары обусловлены тем, что накануне в районе был повышенный температурный режим, а также сильный ветер, скорость которого местами доходила до 20-24 метров в секунду, - заявил начальник регионального департамента по ЧС Ернур Утегенов. - Со вчерашнего дня к тушению пожара уже подключено более 120 единиц техники и около 500 человек личного состава нашего департамента, работников нацпарка и представителей добровольных противопожарных формирований».
На утро запланирован вылет вертолета Ми-8. С помощью воздушной техники, оснащённой трехтонной цистерной, тушение будут проводить в труднодоступной местности.
Ранее сообщалось, что в Баянаульском нацпарке тушат пожар с привлечением сил из ВКО.
Фото пресс-службы акима Павлодарской области
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