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Огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района

23 Сентября 2019 09:11
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Огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района

БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории трёх сельских округов Баянаульского района Павлодарской области из пяти уже потушен, жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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В штабе, который создан по поручению акима Павлодарской области, рассказали о результатах работы по тушению пожара. В трёх сельских округах, где бушевала стихия, к данному моменту справились с огнём, ещё в двух - огонь локализован.

Кроме того, возгорание продолжают тушить и в горной местности Баянаульского национального парка.



«Эти лесостепные пожары обусловлены тем, что накануне в районе был повышенный температурный режим, а также сильный ветер, скорость которого местами доходила до 20-24 метров в секунду, - заявил начальник регионального департамента по ЧС Ернур Утегенов. - Со вчерашнего дня к тушению пожара уже подключено более 120 единиц техники и около 500 человек личного состава нашего департамента, работников нацпарка и представителей добровольных противопожарных формирований».



На утро запланирован вылет вертолета Ми-8. С помощью воздушной техники, оснащённой трехтонной цистерной, тушение будут проводить в труднодоступной местности.

Ранее сообщалось, что в Баянаульском нацпарке тушат пожар с привлечением сил из ВКО.

Фото пресс-службы акима Павлодарской области


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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