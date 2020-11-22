Оглашены возможные соперники Геннадия Головкина на первый бой в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Издание The Athletic предположило, кто может стать первым соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Как только Головкин проведет обязательную защиту титула чемпиона мира, он может провести еще один большой бой: с Саулем Альваресом, Хайме Мунгией, Билли Джо Сондерсом или Дэниэлом Джейкобсом — всё это жизнеспособные варианты на первую половину 2021 года», — отмечает The Athletic.

Напомним, с «Канело» и Джейкобсом Головкин уже дрался: первый бой с «Канело» закончился спорной ничьей, а в рематче Геннадий уступил решением большинства голосов судей. Джейкобса Головкин победил единогласным решением.