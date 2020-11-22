Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Оглашены возможные соперники Геннадия Головкина на первый бой в 2021 году

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Ноября 2020, 12:39
Оглашены возможные соперники Геннадия Головкина на первый бой в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Издание The Athletic предположило, кто может стать первым соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Как только Головкин проведет обязательную защиту титула чемпиона мира, он может провести еще один большой бой: с Саулем Альваресом, Хайме Мунгией, Билли Джо Сондерсом или Дэниэлом Джейкобсом — всё это жизнеспособные варианты на первую половину 2021 года», — отмечает The Athletic.

Напомним, с «Канело» и Джейкобсом Головкин уже дрался: первый бой с «Канело» закончился спорной ничьей, а в рематче Геннадий уступил решением большинства голосов судей. Джейкобса Головкин победил единогласным решением.


Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»