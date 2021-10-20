Оглашен приговор убийцам таксиста в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 18 лет лишения свободы и 10 млн тенге морального ущерба. Такой приговор вынесен двум молодым акмолинцам за убийство таксиста, разбой и завладение автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолинского областного суда, приговором СМУС Акмолинской области два 20-летних жителя Бурабайского района признаны виновными в совершении разбоя, неправомерного завладения автомобилем и убийства водителя такси (статья 192 часть 2 пункт 1, статья 200 часть 2 пункт 1, статья 9 часть 2 пункты 3,7,10 Уголовного Кодекса).

«Каждому осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, а также принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших к осужденным о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда и взыскал в солидарном порядке с осужденных в пользу потерпевшей стороны 10 000 000 тенге», - отметили в ведомстве.

В суде установлено, что два жителя Бурабайского района Акмолинской области, 22-летний неработающий и 21-летний учащийся колледжа, в мае 2021 года в состоянии алкогольного опьянения совершили разбойное нападение на таксиста, чтобы похитить у него деньги. Парни завладели его сотовым телефоном, автомашиной и совершили убийство водителя такси, чтобы скрыть свои преступления. Водитель был задушен шнурком от его кроссовок, также ему нанесли удары острыми краями разбитой стеклянной бутылки в шею и гортань. Затем злоумышленники оставили автомашину на пустыре и скрылись с места преступления.