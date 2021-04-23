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    10:03, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Оглашен приговор убившему посетителя владельцу кафе в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К восьми годам тюрьмы и выплате потерпевшей стороне в общей сложности более 13 млн тенге приговорил кокшетауский городской суд 41-летнего владельца кафе областного центра, избившего до смерти посетителя и скрывшегося от следствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент, как мы уже писали ранее, произошел 25 февраля 2020 года в городе Кокшетау.

    Как следует из материалов дела, конфликт между сотрудниками кафе и посетителем перерос в драку с хозяином заведения, который отвел мужчину в подсобное помещение и избил.

    Множественные травмы, обнаруженные экспертами на теле пострадавшего, среди которых и закрытые переломы восьми ребер, а также разрывы печени, привели к смерти. Однако до этого хозяин кафе успел сообщить по телефону звонившей супруге пострадавшего о том, что ее пьяный муж находится в его заведении и потребовал забрать мужчину. Приехавшая мать потерпевшего обнаружила его избитым. Ей помогли посадить пострадавшего в машину, и лишь около дома женщина поняла: ее сын уже не дышит.

    Узнавший о случившемся владелец кафе сбежал от полиции в Нур-Султан.

    Подсудимый не признал свою вину в ходе судебного заседания. По его версии, потерпевший получил травмы при падении на лестнице. Однако эксперты были не согласны с этой версией. Как следует из проведенных по делу официальных экспертиз, подобные увечья нельзя было получить при падении с высоты собственного роста или лестницы.

    Судья кокшетауского городского суда Дидар Байниязов признал мужчину виновным по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» и, учитывая все обстоятельства по делу, а также наличие малолетнего ребенка, назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием его в учреждении УИС средней безопасности. В пользу матери и жены погибшего с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда по 5 млн тенге, материальный ущерб - 1 млн 505 тысяч тенге, расходы по оплате адвоката – 1 млн 350 тысяч тенге и оплате представителя – 200 тысяч тенге. В общей сложности осужденный должен заплатить женщинам более 13 млн тенге.

    Приговор не вступил в законную силу.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Суды Происшествия Акмолинская область
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