Оглашен приговор «рабовладельцам» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На скамье подсудимых трое - костанаец 41-летний Тимур Алатаев, жители села Боровское Вячеслав Евдокимов и Рамиль Абдулхаев. Все они были связаны работой в придорожном кафе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».

Хозяином этого заведения, так же, как и бани, СТО в поселке Мендыкаринского района, был Алатаев. Когда-то он был сотрудником полиции, потом решил уйти в бизнес.

Раскручиваться криминальная история начала с заявления в органы Екатерины Михайловны Косюк. Она искала пропавшего сына Ивана. По словам судьи специализированного суда по уголовным делам Жасулана Асильбекова, полицейским вряд ли удалось бы раскрутить это дело, если бы не Рамиль Абдулхаев. Когда на него вышли, он, тогда еще в качестве свидетеля, сразу рассказал, куда исчез 34-летний Иван Косюк.

По уголовному делу проходили только трое потерпевших, хотя на самом деле их могло быть больше. Кроме Екатерины Косюк еще две девушки - Ирина и Александра. Обе работали в кафе «Караван» с момента его открытия в 2014 году. Алатаев, рассказала Ирина, за пять лет ей не заплатил ни копейки. По словам девушки, ее с Александрой принуждали отрабатывать долги, оказывая интимные услуги клиентам заведения.

По словам Екатерины Михайловны, ее сын Иван Косюк, еще в 2010 году сын работал на СТО, которое принадлежало Алатаеву. А когда тот открыл кафе, Алатаев приезжал к ним домой и уговорил Ивана построить «летник» - парень был мастером по дереву. Позже Косюк стал разнорабочим и попал в долговую кабалу. Его сильно били, парень даже попал в больницу. Когда тот возвращался из больницы, его по дороге перехватили и привезли в «Караван». Больше он оттуда не вышел. Перед смертью Ивана Косюка наказали: приковали цепью в кочегарке, чтобы топил и не мог убежать. Когда Иван Косюк скончался, Алатаев приказал Евдокименко и Абдулхаеву сжечь труп в контейнере.

По приговору суда Тимур Алатаев получил 17 лет колонии средней безопасности. Вячеслав Евдокимов - 14 лет лишения свободы. У Рамиля Абдулхаева как активно способствовавшего раскрытию преступлений срок ниже низшего предела - три года колонии.



