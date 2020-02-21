Оглашен приговор по убийству 20-летней давности в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области огласили приговор по делу об убийстве 20-летней давности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в числе ранее нераскрытых уголовных дел следственных служб правоохранительных органов регион, в ноябре 2019 года, сотрудники Мойынкумского РОВД задержали 61-летнего жителя села Мойынкум Тилеужанова Е., признавшегося в убийстве двадцатилетней давности.

ходе следствия По материалам следствия, задержанный распивал с тремя приятелями спиртные напитки, словесная ссора с Мадихановым К. завершилась выстрелом из ружья - в результате чего Мадиханов К. скончался на месте. Выпроводив из дома двоих других приятелей, он закопал труп во дворе своего дома. В ходе следствия Тилеужанов Е. показал место захоронения трупа, где и были обнаружены останки. Вещдок - ружье он сдал в 2013 году в полицию в ходе добровольной акции по сдаче огнестрельного оружия.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор в отношении жителя Мойынкумского района Жамбылской области Тилеужанова Е., обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 96 ч. 1 УК РК (в редакции 1997 года «убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»).

Рассмотрев уголовное дело, суд признал Тилеужанова Е. виновным в основании предъявленных следствием доказательств. Подсудимый свою вину признал, однако не согласился с квалификацией деяния, ссылаясь на то, что убийство потерпевшего совершено по неосторожности, в результате небрежного обращения с ружьем, а также технической неисправности оружия. Однако факт умышленного причинения смерти в суде полностью нашёл свое подтверждение показаниями свидетелей, материалами негласных следственных действий, заключениями различных видов экспертиз.

В судебных прениях государственный обвинитель просила признать Тилеужанова Е. виновным в предъявленном обвинении, однако освободить его от уголовной ответственности за истечением срока давности (срок давности - 15 лет после совершения особо тяжкого преступления). Преступление, совершенное Тилеужановым Е. имело место в ноябре 1998 года, то есть с момента совершения преступления прошло более 21 года, пояснили в суде.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Кенжегали Кенжебеков счел возможным, в соответствии с законом, постановить обвинительный приговор с освобождением виновного лица от уголовной ответственности.

Приговором суда Тилеужанов Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 96 ч.1 УК РК (в редакции 1997 года), и на основании ст. 69 ч.1 УК РК (в редакции 1997 года) освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

С подсудимого в пользу потерпевшего Шунирекова К. взыскан материальный вред в сумме 500 тысяч тенге и моральный вред в размере 5 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.