Оглашен приговор по массовым беспорядкам в Кордае

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершился судебный процесс по резонансному уголовному делу - факты массовых беспорядков в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председательствующий на процессе судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Айдарбек Замбаев огласил приговор, согласно которому один обвиняемый был оправдан за недоказанностью вины. Еще 19 человек получили реальные тюремные сроки - от пяти до 17 лет лишения свободы. 31 человек осужден к условным срокам от пяти до одного года, как возместившие ущерб.

Названа общая сумма нанесенного ущерба - более 800 миллионов тенге.

Напомним, в феврале 2020 года следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

В результате групповой драки в Кордайском районе Жамбылской области в феврале задержано 47 человек, сообщил тогда министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. Досудебные расследования начаты по статье 272 УК РК (Организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 УК РК (Убийство). Глава МВД подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.

В связи с февральскими событиями 2020 года аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов подал в отставку, несколько высокопоставленных чиновников силовых ведомств были уволены.

3 декабря 2020 года в Жамбылской области начались предварительные слушания, в ходе которых было озвучено, что 7 - 8 февраля 2020 года в селах Кордайского района Масанчи, Сортобе и Булар батыр произошли массовые беспорядки с участием большого количества людей. В ходе беспорядков погибли 10 сельчан, один погиб из-за обрушения торгового центра. Телесные повреждения получили 158 граждан и 20 сотрудников правоохранительных органов. Уничтожено 156 жилых и торговых объектов и 102 автотранспортных средства.