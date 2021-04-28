Оглашен приговор обвиняемым в убийстве женщины в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области вынесен обвинительный приговор по факту убийства З4-летней женщины в ноябре 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данному уголовному делу приговор оглашен двум мужчинам.

В суде, первый подсудимый предъявленное обвинение в организации убийства из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью не признал. Второй подсудимый убийство из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью признал полностью.

В судебных прениях прокурор просил суд признать подсудимых виновными по предъявленным обвинениям, назначить каждому по 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона была солидарна с мнением прокурора.

Суд признал двух мужчин виновными в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы для мужа погибшей и 15 лет лишения свободы для второго подсудимого. Отбывание наказания осужденных определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Кроме того, их обязали возместить моральный ущерб семье погибшей в сумме 20 млн тенге.