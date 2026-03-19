Оглашен приговор алматинцу, пытавшемуся продать почку в Кокшетау

Уголовное дело за покушение на совершение незаконной сделки по продаже своей почки (ст.24 ч.3, ст. 116 ч.1 УК) рассмотрел кокшетауский городской суд.

— В январе 2026 года 34-летний житель Алматинской области Ж. опубликовал в социальной сети объявление о продаже собственной почки. После публикации объявления Ж. получил предложение от жителя Кокшетау, который добровольно оказывал содействие полиции в пресечении незаконной сделки. В феврале 2026 года Ж. прибыл в Кокшетау для прохождения медицинского обследования и заключения сделки, но был задержан сотрудниками полиции при получении части денег от ложного покупателя, — поделились в кокшетауском горсуде.

Сам подсудимый вину признал и объяснил, что опубликовал объявление о продаже почки, так как имеет материальные затруднения и задолженность по алиментам. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние в содеянном мужчины, испытывающего острую материальную нужду в силу наличия задолженности по алиментным обязательствам, отсутствие вредных последствий от совершенного преступления.

— Приговором суда Ж. назначено два года условного лишения свободы, с установленинем пробационного контроля, — резюмировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

