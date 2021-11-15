Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Серийный аферист, оформлявший кредиты на казахстанцев, задержан в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Центральный отдел полиции УП города Караганды обратился 24-летний житель Актобе. Он сообщил, что неизвестный на его имя оформил онлайн-заем в двух микрокредитных организациях. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Hi-Tech» сотрудники криминальной полиции задержали 26-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания.

Полицейские установили причастность подозреваемого к четырем аналогичным преступлениям. Кроме того, выяснилось, что аферист проходит по 17 эпизодам мошенничества, которые он совершил в Нур-Султане. Устанавливается сумма общего ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Ведется расследование.