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Оформить водительские права за 130 тысяч тенге обещала мошенница
20 Сентября 2022, 19:27

Оформить водительские права за 130 тысяч тенге обещала мошенница

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Мангистауской области задержали девушку, обещавшую местным жителям оформить водительские права, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жители Актау, Жанаозена и Бейнеуского района обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Потерпевшим аферистка обещала оформить водительское удостоверение. За «услуги» гражданка просила денежные средства в размере 130 тыс. тенге.

За год мошенница обманула 34 жителей региона.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество». Дело направлено в суд.


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