Оформить соцвыплату по потере дохода в связи с беременностью и родами можно онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) теперь можно подать через портал Электронного правительства (eGov.kz). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Электронный формат оказания услуги по подаче заявления на вышеуказанную выплату реализован в рамках совместной работы Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии». Ранее заявления принимались в бумажном виде через ЦОНы.

Чтобы подать заявку через портал eGov.kz необходимо на главной странице открыть раздел «Социальное обеспечение», выбрать пункт «Помощь семьям» и затем найти соответствующую услугу.

После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги онлайн, заполнить все обязательные поля, прикрепить требуемые файлы и подписать заявку одним из предлагаемых вариантов.

Срок рассмотрения заявки на портале eGov.kz составляет 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы, либо мотивированный ответ об отказе, будут направлены в личный кабинет пользователя.

Электронный документ и/или уведомление о результате запроса в дальнейшем будут доступны в личном кабинете, в разделе «История получения услуг».

Стоит отметить, что для получения данной услуги через портал eGov.kz необходимы электронные сведения из Единой системы учета трудовых договоров, которые заполняются кадровой службой работодателя. Поэтому потенциальному услугополучателю необходимо уточнить, внесены ли соответствующие данные о выходе в отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в E-HR.