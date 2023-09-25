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    13:47, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Оформить нотариальное согласие супругов можно онлайн

    Оформить нотариальное согласие супругов можно онлайн
    Фото: пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

    Теперь нотариальное согласие супругов можно оформить онлайн в мобильном приложении eGov mobile. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

    - Интеграция между информационными системами Министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и юстиции РК позволяет гражданам заверить нотариальные документы за пару минут без необходимости посещения нотариуса. Дополнительная опция для оформления документов, где требуется согласие супругов, появилась в сервисе «eNotary» мобильного приложения eGov mobile. Согласие производится онлайн с помощью прохождения биометрической проверки, затем нотариусом проверяются данные клиента, далее после подтверждения согласия, оформляется нотариально заверенный документ, - говорится в сообщении АО «НИТ».

    Для получения согласия супругов необходимо:

    - авторизоваться в приложении eGov Mobile;

    - на главной странице открыть сервис «eNotary»;

    - выбрать из списка тип действия - «согласие»;

    - заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;

    - по видеозвонку оформить согласие супруга/ супруги;

    - провести оплату услуги нотариуса.

    По завершению видеозвонка пользователь имеет возможность посмотреть статус заявки в разделе «Нотариальные действия». Проверить официально заверенную доверенность на подлинность можно с помощью видеокамеры отсканировав QR код в разделе «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov Mobile.

    Сформированная доверенность будет доступна в сервисе «Цифровые документы» и ее можно будет предъявить по месту требования.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Закон и право
    Автор
    Ринат Дусумов
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