Оформить нотариальное согласие супругов можно онлайн

Теперь нотариальное согласие супругов можно оформить онлайн в мобильном приложении eGov mobile. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

- Интеграция между информационными системами Министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и юстиции РК позволяет гражданам заверить нотариальные документы за пару минут без необходимости посещения нотариуса. Дополнительная опция для оформления документов, где требуется согласие супругов, появилась в сервисе «eNotary» мобильного приложения eGov mobile. Согласие производится онлайн с помощью прохождения биометрической проверки, затем нотариусом проверяются данные клиента, далее после подтверждения согласия, оформляется нотариально заверенный документ, - говорится в сообщении АО «НИТ».

Для получения согласия супругов необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile;

- на главной странице открыть сервис «eNotary»;

- выбрать из списка тип действия - «согласие»;

- заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;

- по видеозвонку оформить согласие супруга/ супруги;

- провести оплату услуги нотариуса.

По завершению видеозвонка пользователь имеет возможность посмотреть статус заявки в разделе «Нотариальные действия». Проверить официально заверенную доверенность на подлинность можно с помощью видеокамеры отсканировав QR код в разделе «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov Mobile.

Сформированная доверенность будет доступна в сервисе «Цифровые документы» и ее можно будет предъявить по месту требования.