Оформить недвижимость станет еще проще в Казахстане - министр цифровизации

16 Ноября 2022, 15:47

16 Ноября 2022, 15:47

Оформить недвижимость станет еще проще в Казахстане - министр цифровизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос оформления недвижимости будет еще упрощен. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, выступая на Форуме стратегических инициатив в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Например, по регистрации недвижимого имущества сегодня проблем нет, когда идешь к нотариусу. Раньше это было хождение по мукам, теперь идешь к нотариусу и переоформляешь сделку – никуда ходить не надо. Я думал на этом все закончилось, оказывается нет. После того, как ты оформил недвижимость, нужно оформлять квитанции коммунальных услуг, чтобы их на тебя оформили. Это тоже хождение по мукам», - сказал Багдат Мусин.

Министр отметил, что этот вопрос тоже должен найти цифровое решение.

«Сейчас мы, например, вот этот life event – жизненную ситуацию переезда, мы ее рассматриваем полностью. Этот подход должен быть поставлен во главу угла в цифровом государстве», - пояснил Багдат Мусин.