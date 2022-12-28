Оформить инвалидность обещал аферист трем жителям Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Оформить инвалидность обещал аферист трем жителям Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенника.

По ее словам, в декабре 2021 года малознакомый мужчина, войдя в доверие, пообещал помочь оформить документы по инвалидности и выманил 600 тысяч тенге. Однако спустя год он так и не выполнил обещаний и не вернул деньги.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились несколько женщин и рассказали, что их обманули.

Факты зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Сарыагашские полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Им оказался безработный житель Келесского района.

По факту мошенничества полицейские провели всестороннюю проверку и выяснили, что подозреваемый причастен в общей сложности к трем преступлениям. Проводится досудебное расследование.



