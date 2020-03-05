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Оформить именную школьную транспортную карту в столице можно будет онлайн

5 Марта 2020 11:41
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Оформить именную школьную транспортную карту в столице можно будет онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 7 марта оформить именную школьную транспортную карту в столице можно будет онлайн на сайте www.transcard.kz. Об этом сообщили в компании СTS, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В компании указали перечень документов, необходимых для онлайн-заявки. Так, детям от 7 до 15 лет необходимы:

- свидетельство о рождении с номером ИИН,
- справка с места учебы,
- фото 3/4 (на белом фоне).

Детям 16-17 лет:

- удостоверение личности,
- справка с места учебы,
- фото 3/4 (на белом фоне).

На сайте можно будет оплатить за выпуск транспортной карты, ее стоимость составляет 400 тенге.

«Уведомление о готовности карты придет вам на электронную почту в течение 5 рабочих дней. Забрать именную транспортную карту сможете в Центральной кассе по адресу Кошкарбаева, 50/1. При себе необходимо иметь удостоверение личности одного из родителей (опекунов). Дети с 16 лет могут забрать самостоятельно», - уточнили в компании СTS.

Отметим, неделю назад глава компании Бекмырза Игенбердинов сообщил, что с 28 марта в столице проезд для несовершеннолетних в общественном транспорте будет бесплатным. Он пояснил, что для этого школьникам не надо будет менять карточки. Однако, как пояснили в компании, данная услуга предусмотрена для тех, у кого нет карточки или кто ее возможно потерял.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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