Официальное сообщение МИД Палестины
Посольство Палестины в Казахстане распространило заявление министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина, передает агентство Kazinform.
- Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и лишения палестинского народа возможности реализовать его законное право на самоопределение и государственность. Мы также предупреждали о последствиях ежедневных провокаций и нападений, продолжающегося терроризма поселенцев и оккупационных сил, а также рейды на мечеть Аль-Акса и христианские, исламские святыни. Безопасность, стабильность и мир в нашем регионе обеспечивает прекращение израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на границах 1967 года и признание права народа на независимость и суверенитет, - говорится в заявлении министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина.
Как отмечается в сообщении, «отказ Израиля от подписанных соглашений и несоблюдение резолюций международной легитимности привели к разрушению мирного процесса, отсутствию решения палестинского вопроса в течение 75 лет страданий и перемещений, продолжению политики двойных стандартов».
- Молчание международного сообщества в отношении преступных и расистских действий израильских оккупационных сил против палестинского народа и продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, являются причиной взрывоопасной ситуации и отсутствия мира. Мирный процесс требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения резолюций, согласно международной легитимности, - подчеркивается в распространенном документе.