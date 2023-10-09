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    17:28, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Официальное сообщение МИД Палестины

    Палестина
    Фото: pexels.com.

    Посольство Палестины в Казахстане распространило заявление министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина, передает агентство Kazinform.

    - Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и лишения палестинского народа возможности реализовать его законное право на самоопределение и государственность. Мы также предупреждали о последствиях ежедневных провокаций и нападений, продолжающегося терроризма поселенцев и оккупационных сил, а также рейды на мечеть Аль-Акса и христианские, исламские святыни. Безопасность, стабильность и мир в нашем регионе обеспечивает прекращение израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на границах 1967 года и признание права народа на независимость и суверенитет, - говорится в заявлении министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина.

    Как отмечается в сообщении, «отказ Израиля от подписанных соглашений и несоблюдение резолюций международной легитимности привели к разрушению мирного процесса, отсутствию решения палестинского вопроса в течение 75 лет страданий и перемещений, продолжению политики двойных стандартов».

    - Молчание международного сообщества в отношении преступных и расистских действий израильских оккупационных сил против палестинского народа и продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, являются причиной взрывоопасной ситуации и отсутствия мира. Мирный процесс требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения резолюций, согласно международной легитимности, - подчеркивается в распространенном документе.

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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