Официальное сообщение МИД Палестины

Посольство Палестины в Казахстане распространило заявление министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина, передает агентство Kazinform.

- Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и лишения палестинского народа возможности реализовать его законное право на самоопределение и государственность. Мы также предупреждали о последствиях ежедневных провокаций и нападений, продолжающегося терроризма поселенцев и оккупационных сил, а также рейды на мечеть Аль-Акса и христианские, исламские святыни. Безопасность, стабильность и мир в нашем регионе обеспечивает прекращение израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на границах 1967 года и признание права народа на независимость и суверенитет, - говорится в заявлении министерства иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина.

Как отмечается в сообщении, «отказ Израиля от подписанных соглашений и несоблюдение резолюций международной легитимности привели к разрушению мирного процесса, отсутствию решения палестинского вопроса в течение 75 лет страданий и перемещений, продолжению политики двойных стандартов».