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    18:08, 26 Май 2021 | GMT +6

    Офисное здание горело в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожарные предотвратили распространение огня на школу и СТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

    По данным ведомства, 26 мая в 13.13 на центральный пункт пожарной связи «101» поступило сообщение о пожаре по улице Жангельдина.

    На место вызова незамедлительно были направлены дежурные подразделения Службы пожаротушения.

    Первое подразделение СПЧ №2 прибыло через пять минут и установило, что горит кровля офисного здания на площади 350 кв. м, а также частично обрушилось потолочное перекрытие на площади 80 кв. м.

    «Благодаря оперативному прибытию на место вызова, грамотным и профессиональным действиям столичных огнеборцев, а также в правильном принятии решения тушения пожара удалось предотвратить распространение огня на близстоящее расположенное здание средней школы № 4 и рядом стоящего СТО. Пожар был успешно локализован в 15.02 и ликвидирован в 15.14», - сообщили в ДЧС.

    Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Всего в тушении пожара было задействовано 22 человека личного состава и пять единиц техники.




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