Офисное здание горело в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожарные предотвратили распространение огня на школу и СТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

По данным ведомства, 26 мая в 13.13 на центральный пункт пожарной связи «101» поступило сообщение о пожаре по улице Жангельдина.

На место вызова незамедлительно были направлены дежурные подразделения Службы пожаротушения.

Первое подразделение СПЧ №2 прибыло через пять минут и установило, что горит кровля офисного здания на площади 350 кв. м, а также частично обрушилось потолочное перекрытие на площади 80 кв. м.

«Благодаря оперативному прибытию на место вызова, грамотным и профессиональным действиям столичных огнеборцев, а также в правильном принятии решения тушения пожара удалось предотвратить распространение огня на близстоящее расположенное здание средней школы № 4 и рядом стоящего СТО. Пожар был успешно локализован в 15.02 и ликвидирован в 15.14», - сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Всего в тушении пожара было задействовано 22 человека личного состава и пять единиц техники.







