Офис Тюркского совета открыли в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В столице Венгрии Будапеште состоялась церемония открытия офиса Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТRT.

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, посол Казахстана в Венгрии Нурбах Рустемов и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

«Сегодняшний день для нас и для тюркоязычных народов стал знаменательным, потому что открытие офиса Совета сотрудничества тюркоязычных государств придало еще большее значение Тюркскому cовету. Наша семья растет. Особенно роль Тюркского cовета играет важное значение в сферах торговли, таможенного дела и развития инфраструктуры», - сказал Чавушоглу.

Указав на хорошие в высшей степени отношения между Турцией и Венгрией, Чавушоглу подчеркнул, что именно Венгрия сыграла важную роль в сохранении старых тюркских традиций.

«Тюркский совет укрепит отношения не только между тюркскими странами, но и с Венгрией. Я верю, что этот офис также укрепит отношения между тюркским миром и европейским народом и их институтами, а также увеличить взаимодействие между деловыми кругами двух регионов», - отметил глава МИД Турции.

Посол Казахстана в Венгрии Нурбах Рустемов в свою очередь напомнил, что в прошлом году Венгрия стала страной-наблюдателем Тюркского совета, а сегодня в Европе уже открыт офис.

Н.Рустемов поприветствовал позицию Венгрии по укреплению сотрудничества с членами тюркского совета. «Вместе мы можем эффективнее смотреть на вызовы», - сказал он.

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, выступая на церемонии, назвал событие историческим моментом, сказав, что с открытием офиса в Будапеште Тюркский совет вырос и укрепился.

