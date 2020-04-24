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Офис программ ОБСЕ старается оказывать поддержку реформам Президента РК - Дьердь Сабо

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Апреля 2020, 17:39
Офис программ ОБСЕ старается оказывать поддержку реформам Президента РК - Дьердь Сабо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Дьердь Сабо во время международной научно-практической онлайн-конференции «Президентская форма правления: конституционная основа и политическая практика» рассказал о работе в рамках принимаемых реформ руководством Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в Казахстане 21 год и работаем с нашими партнерами, в том числе с Конституционным советом, Министерством юстиции, правоохранительными органами. Мы стараемся поддерживать и оказывать содействие реформам. Все участники данной конференции являются государствами-членами ОБСЕ, что примечательно и отрадно. Я нашел в Астанинской декларации (2010 года), в которой говорилось о необходимости гарантирования и повышения уважения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства права. Еще из одного документа есть напутствие, которое актуально в наше время, когда нужно вести в условиях борьбы с пандемией чрезвычайные меры. В 1991 году в московском документе ОБСЕ было сказано, важно стремится обеспечить, чтобы правовые гарантии, необходимые для поддерживания верховенства закона, оставались в силе во время чрезвычайного положения», - рассказал Дьердь Сабо.

По словам Дьердь Сабо, офис в программе ОБСЕ в Нур-Султане старается оказывать поддержку реформам, которые инициировал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, международная онлайн-конференция посвящена 30-летию учреждения института президентства в Казахстане. В мероприятии принимают участие ведущие ученые Казахстана и ряда зарубежных стран - из России, Франции, Азербайджана, Кыргызстана.


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