Офис поддержки программы ООН по космическому мониторингу ЧС планируют открыть в Казахстане

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – В Вене проходит 57-я сессия научно-технического подкомитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе подкомитета ООН принял участие руководитель управления международных связей Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (АКК МЦРИАП) РК Аманат Умбетбаев, который представил доклады по актуальным вопросам космической деятельности в Казахстане.

«Выступил с презентацией о текущей ситуации и достижениях в космической отрасли Казахстана, в частности, о научно-технических достижениях РК в сфере космического мониторинга. Была озвучена готовность нашей страны принять участие в проектах управления по вопросам космического пространства (УВКП) и в программе UN-SPIDER по предотвращению стихийных бедствии и катастроф», - рассказал корреспонденту Казинформа руководитель международных связей Казкосмоса.

Надо отметить, что открытие регионального офиса поддержки UN-SPIDER в Казахстане может стать одним из пунктов реализации Меморандума о взаимопонимании между МЦРИАП РК и ООН, который был подписан в рамках 62 сессии Комитета по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС) в июне 2019 года, отметил А. Умбетбаев.

Во время встречи с заведующим сектором по космической деятельности УВКП ООН С. Пиером и руководителем программы UN-SPIDER К.Буссинком было отмечено, что открытие офиса не накладывает никаких финансовых обязательств на казахстанскую сторону, затрат из государственного бюджета не потребуется. Региональный офис в Казахстане будет заниматься консультативно-технической поддержкой в Центрально-азиатском регионе, пояснил руководитель управления международных связей Казкосмоса.

Также на заседании подкомитета А. Умбетбаев презентовал возможности казахстанских ученых из Астрофизического института имени Фесенкова (АФИФ) Национального центра космических исследований и технологий. В частности, речь шла о возможностях и вовлечении АФИФ НЦКИТ в проекты УВКП ООН по наблюдению объектов ближнего космоса и исследованию космического мусора.

В рамках сессии по инициативе иностранных государств был проведен ряд двусторонних встреч на уровне руководителей структурных подразделений международного сотрудничества ведомств.

По инициативе румынской стороны состоялась встреча с председателем космического агентства Румынии М.И. Писо, в ходе которой стороны обсудили вопросы по сотрудничеству, которые были заявлены членом научного совета космического агентства Румынии, летчиком-космонавтом Д. Прунариу во время встречи с руководством МЦРИАП РК в столице Казахстана.

«В целом представители УВКП ООН поддержали работу, проводимую Казахстаном по развитию космической деятельности, и призвали более активно принимать участие в работе Комитета ООН по исследованию космического пространства в мирных целях», - сказал в заключении представитель Казкосмоса.